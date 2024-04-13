Часть украинцев останется без пенсий – известно, что они смогут получать из бюджета и кого касается.

В Украине для назначения пенсии необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет. Те, у кого нет достаточного стажа, не могут претендовать на государственные пенсионные выплаты, но они могут получать государственную помощь. То есть, часть украинцев останется без пенсий, но будет получать социальную помощь. Стало известно, что не имеющие достаточного стажа смогут получать из бюджета.

Граждане Украины без необходимого стажа имеют право на временную социальную помощь в размере 2361 гривны в месяц. Такую помощь могут получать лица старше 63 лет, но она не начисляется до достижения этого возраста.

Для оформления помощи следует обратиться в территориальный центр социальной защиты с соответствующими документами и заявлением. В период военного положения и в течение месяца после его завершения выплаты производятся без перерыва, независимо от пропуска сроков для их проверки.

Эта временная социальная помощь не подлежит индексации и может увеличиваться только в случае повышения прожиточного минимума. С возрастом лица могут также увеличиваться дополнительные надбавки к помощи:

от 70 до 75 лет – доплата 300 гривен;

от 75 до 80 лет – доплата 456 гривен;

для лиц старше 80 лет – доплата 570 гривен.

Источник: На Пенсии.

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