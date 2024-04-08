Фахівці наголосили, що ключову роль у цій популярній проблемі відіграє формула розрахунку пенсії для кожного українця.

Незважаючи на воєнний конфлікт, українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Однак існують випадки, коли людина з великим трудовим стажем отримує досить низьку пенсію. Стали відомі причини такої ситуації.

Фахівці зазначили, що ключову роль у цьому відіграє формула розрахунку пенсії.

"30 років стажу дають право отримувати пенсію в розмірі 30% від зарплати. В Пенсійному фонді вам врахували зарплату в розмірі 10 260 гривень (до березневої індексації). Тобто при грубому підрахунку ми отримуємо пенсію в розмірі трохи більшу, ніж 3 тисячі гривень. Звісно, є питання і до справедливості розрахунку та індексації цієї зарплати", – йдеться у повідомленні.

Однак у деяких випадках зарплатні дані за певні періоди можуть бути відсутні або зазначені нулями. Це може стати причиною значного зниження середнього розміру зарплати та, відповідно, пенсії. Наприклад, якщо зарплата за певні роки відсутня або вказана нулями, це може суттєво вплинути на кінцевий результат розрахунку.

Пенсійний фонд у таких випадках може проставити зарплату у відповідних місяцях нулями, що дуже сильно занижує коефіцієнт зарплати.

Таким чином, хоча стаж та попередня зарплата можуть бути високими, але через відсутність даних про заробітну плату у певні періоди, розмір пенсії може бути суттєво занижений.

Джерело: На пенсії.

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