Пенсіонери мають можливість отримати додаткові виплати до своєї пенсії, в тому числі й з урахуванням стану здоров'я, за наявності визначених умов. Проте доплата до пенсії виплачується після досягнення певних умов.
Про це повідомили у ПФУ.
Надбавка до пенсії за вік надаються громадянам, які досягли 70-річного віку і чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень. Розмір доплати до пенсій варіюється:
- віком від 70 до 74 років – доплата становить 300 гривень на місяць;
- віком від 75 до 79 років – місячна доплата 456 гривень;
- віком понад 80 років – щомісяця додається 570 гривень.
Ці доплати до пенсій встановлюються автоматично Пенсійним фондом України (ПФУ) і починають нараховуватися з місяця, коли пенсіонер досягає відповідного віку, без необхідності подавати заяву.
Окрім того, існує спеціальна додаткова виплата до пенсії для тих хто:
- має вік понад 80 років;
- отримуює пенсію за віком;
- живе самотньо;
- потребує стороннього догляду через проблеми зі здоров'ям.
Розмір цієї доплати до пенсії розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (із 1 січня 2024 року це 2361 гривня). Тобто сьогодні цей показник – 944 гривні.
Для отримання такої допомоги необхідно особисто звернутися до ПФУ з відповідною заявою та надати докази, що підтверджують погіршення стану здоров'я.
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