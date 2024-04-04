Ці доплати пенсій встановлюються автоматично Пенсійним фондом України (ПФУ) і починають нараховуватися з місяця, коли пенсіонер досягає відповідного віку, без необхідності подавати заяву.

Пенсіонери мають можливість отримати додаткові виплати до своєї пенсії, в тому числі й з урахуванням стану здоров'я, за наявності визначених умов. Проте доплата до пенсії виплачується після досягнення певних умов.

Про це повідомили у ПФУ.

Надбавка до пенсії за вік надаються громадянам, які досягли 70-річного віку і чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень. Розмір доплати до пенсій варіюється:

віком від 70 до 74 років – доплата становить 300 гривень на місяць;

віком від 75 до 79 років – місячна доплата 456 гривень;

віком понад 80 років – щомісяця додається 570 гривень.

Ці доплати до пенсій встановлюються автоматично Пенсійним фондом України (ПФУ) і починають нараховуватися з місяця, коли пенсіонер досягає відповідного віку, без необхідності подавати заяву.

Окрім того, існує спеціальна додаткова виплата до пенсії для тих хто:

має вік понад 80 років;

отримуює пенсію за віком;

живе самотньо;

потребує стороннього догляду через проблеми зі здоров'ям.

Розмір цієї доплати до пенсії розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (із 1 січня 2024 року це 2361 гривня). Тобто сьогодні цей показник – 944 гривні.

Для отримання такої допомоги необхідно особисто звернутися до ПФУ з відповідною заявою та надати докази, що підтверджують погіршення стану здоров'я.

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