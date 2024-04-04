Эти доплаты пенсий устанавливаются автоматически Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и начинают начисляться с месяца, когда пенсионер достигает соответствующего возраста, без необходимости подавать заявление.

Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты к своей пенсии, в том числе и с учетом состояния здоровья, при наличии определенных условий. Однако доплата к пенсии выплачивается по достижении определенных условий.

Об этом сообщили в ПФУ .

Надбавка к пенсии за возраст предоставляется гражданам, достигшим 70-летнего возраста и чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен. Размер доплаты к пенсиям варьируется:

в возрасте от 70 до 74 лет – доплата составляет 300 гривен в месяц;

в возрасте от 75 до 79 лет – месячная доплата 456 гривен;

старше 80 лет – ежемесячно прибавляется 570 гривен.

Эти доплаты к пенсиям устанавливаются автоматически Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и начинают начисляться с месяца, когда пенсионер достигает соответствующего возраста, без необходимости подавать заявление.

Кроме того, существует специальная дополнительная выплата к пенсии для тех, кто:

имеет возраст более 80 лет;

получает пенсию по возрасту;

живет одиноко;

нуждается в постороннем уходе из-за проблем со здоровьем.

Размер этой доплаты к пенсии рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 1 января 2024 это 2361 гривна). То есть сегодня этот показатель – 944 гривны.

Для получения такой помощи необходимо лично обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и предоставить доказательства, подтверждающие ухудшающееся состояние здоровья.

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