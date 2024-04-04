Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты к своей пенсии, в том числе и с учетом состояния здоровья, при наличии определенных условий. Однако доплата к пенсии выплачивается по достижении определенных условий.
Об этом сообщили в ПФУ .
Надбавка к пенсии за возраст предоставляется гражданам, достигшим 70-летнего возраста и чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен. Размер доплаты к пенсиям варьируется:
- в возрасте от 70 до 74 лет – доплата составляет 300 гривен в месяц;
- в возрасте от 75 до 79 лет – месячная доплата 456 гривен;
- старше 80 лет – ежемесячно прибавляется 570 гривен.
Эти доплаты к пенсиям устанавливаются автоматически Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и начинают начисляться с месяца, когда пенсионер достигает соответствующего возраста, без необходимости подавать заявление.
Кроме того, существует специальная дополнительная выплата к пенсии для тех, кто:
- имеет возраст более 80 лет;
- получает пенсию по возрасту;
- живет одиноко;
- нуждается в постороннем уходе из-за проблем со здоровьем.
Размер этой доплаты к пенсии рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 1 января 2024 это 2361 гривна). То есть сегодня этот показатель – 944 гривны.
Для получения такой помощи необходимо лично обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и предоставить доказательства, подтверждающие ухудшающееся состояние здоровья.
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