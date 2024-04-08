Специалисты отметили, что ключевую роль в этой популярной проблеме играет формула расчета пенсии для каждого украинца.

Несмотря на военный конфликт, украинские продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Однако существуют случаи, когда человек с большим трудовым стажем получает достаточно низкую пенсию. Стали известны причины такой ситуации.

Специалисты отметили, что ключевую роль в этом играет формула расчета пенсии.

"30 лет стажа дают право получать пенсию в размере 30% от зарплаты. В Пенсионном фонде вам учли зарплату в размере 10 260 гривен (до мартовской индексации). То есть при грубом подсчете мы получаем пенсию в размере чуть больше 3 тысяч гривен. Конечно , есть вопросы и к справедливости расчета и индексации этой зарплаты", – говорится в сообщении.

Однако в некоторых случаях зарплатные данные за определенные периоды могут отсутствовать или отмечены нулями. Это может стать причиной значительного снижения средней зарплаты и, соответственно, пенсии. К примеру, если зарплата за определенные годы отсутствует или указана нулями, это может существенно повлиять на конечный результат расчета.

Пенсионный фонд в таких случаях может проставить зарплату в соответствующих месяцах нулями, что сильно занижает коэффициент зарплаты.

Таким образом, хотя стаж и предыдущая зарплата могут быть высокими, но из-за отсутствия данных о заработной плате в определенные периоды размер пенсии может быть существенно занижен.

Источник: На пенсии.

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