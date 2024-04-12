Масові відключення електроенергії можливі вже у весняно-літній період, пише Politeka.net. Про це попередив Міненерго Герман Галущенко.

За його словами, сценарії залежать від подальших дій ворога.

«Коли міністр каже: "Всі купуємо генератори", то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторитися: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися", - підкреслив Галущенко.

Міністр наголосив, що масовані атаки поновилися , тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Тим часом в Мережі з’явилися кадри, на яких можна побачити, як виглядає Трипільська ТЕС після ворожої атаки

На станції триває розбір завалів. Наразі світло в місцевих жителів є, вода подається за графіком, а школи та дитячі садки запрацюють вже з понеділка, 15 квітня.

А от мешканців Харкова і області попередили про оновлення графіків погодинних відключень у період із 14 по 21 квітня.

У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.

«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», - підкреслили в Харківській ОВА.

Раніше, нагадаємо, "Укренерго" закликало українців зменшити вечірнє споживання електроенергії.

У компанії наголосили, що енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії.

Українців просять зменшити споживання у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00. У компанії просять в цей період не вмикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі.

Останні новини України:

Доведеться платити за потрійним тарифом за світло - кого зобов'яжуть.

Тариф на газ діє до 30 квітня - на які суми чекати українцям.

Також нагадаємо, що субсидія у травні зміниться.