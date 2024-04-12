У зв'язку з цим енергетики закликають українців дотримуватись правил споживання електроенергії.

Споживачі електроенергії в Україні, які зловживають своїми можливостями, стали стикатися з більш високими платежами за крадіжку струму.

Тепер за викрадену електроенергію вони зобов'язані розраховуватися за тарифом, який на третину вищий за звичайний, коливаючись від 6,03 до 8,79 гривень за кВтгод (в залежності від періоду). Це означає, що за крадіжку, наприклад, 50 кВтгод, доведеться виплатити до 439,5 гривень.

Для порівняння: стандартний тариф на електроенергію для побутових споживачів складає 2,64 гривень за кВт*год, отже, за той самий обсяг електрики, спожитий чесно, потрібно виплатити 132 гривні. Про це повідомили у "Вінницяобленерго".

Раніше при розрахунках актів про порушення використовувався тариф, за яким споживач розраховувався за електроенергію. Зараз це ціна витрат обленерго на закупівлю 1 кВт*год електроенергії, а також вартість її розподілу та передачі.

Тарифи на передачу та розподіл електроенергії є постійними, вони затверджуються регулятором (НКРЕКП). Середня ціна закупівлі електроенергії на балансовому ринку визначається постфактум і щомісяця різниться.

У зв'язку з цим енергетики закликають українців дотримуватися правил споживання електроенергії. В обленерго підкреслюють, що таким чином заощадити не вдасться.

Джерело: Вінницяобленерго.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українці отримують "незрозумілі" суми в платіжках за газ.

Як повідомляла Politeka, українці повинні переоформити документи на газопостачання.

Також писала Politeka, за лічені дні підвищаться тарифи на комуналку, на що зростуть ціни.