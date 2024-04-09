Україна наразі не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію, які становлять 2,64 гривні за кіловат-годину без урахування обсягу споживання. Проте таке рішення не можна виключати, особливо у зв'язку із необхідністю проведення ремонтних робіт на пошкоджених енергетичних об'єктах, зазначила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Гринчук повідомила, що наразі ведуться розрахунки щодо можливого перегляду тарифів, проте остаточного рішення поки немає, оскільки спочатку потрібно повністю оцінити можливості відновлення енергетичної системи для забезпечення всього споживання.

Міністерство енергетики активно співпрацює з партнерами для відновлення пошкоджених об'єктів та введення в роботу нових генеруючих потужностей. Проте, через складну ситуацію в країні не виключено перегляд тарифів на електроенергію для населення.

Щодо закінчення терміну дії покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів у квітні, рішення щодо підвищення тарифів наразі не розробляються, оскільки це не є актуальним наразі.

У квітні українцям залишається платити за електроенергію за тими ж тарифами, що й раніше - 2,64 гривні за кіловат-годину без урахування обсягу споживання. Таким чином, сім'я з трьох осіб, яка споживає 300 кіловат-годин електроенергії на місяць, заплатить 792 гривні, якщо у них не встановлений двотарифний лічильник, або 528 гривень, якщо встановлений двотарифний лічильник.

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