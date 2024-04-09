Украина пока не намерена повышать тарифы на электроэнергию, которые составляют 2,64 гривны за киловатт-час без учета объема потребления. Однако такое решение нельзя исключать, особенно в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на поврежденных энергетических объектах, отметила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Гринчук сообщила, что сейчас ведутся расчеты по возможному пересмотру тарифов, однако окончательного решения пока нет, поскольку сначала нужно полностью оценить возможность восстановления энергетической системы для обеспечения всего потребления.

Министерство энергетики активно сотрудничает с партнерами по восстановлению поврежденных объектов и вводу в работу новых генерирующих мощностей. Однако из-за сложной ситуации в стране не исключен пересмотр тарифов на электроэнергию для населения.

Что касается окончания срока действия возложения особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов в апреле, решения по повышению тарифов пока не разрабатываются, поскольку это не актуально.

В апреле украинцам остается платить за электроэнергию по тем же тарифам, что и раньше - 2,64 гривны за киловатт-час без учета объема потребления. Таким образом, семья из трех человек, потребляющая 300 киловатт-часов электроэнергии в месяц, заплатит 792 гривны, если у них не установлен двухтарифный счетчик, или 528 гривен, если установлен двухтарифный счетчик.

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