В связи с этим энергетики призывают украинцев соблюдать правила потребления электроэнергии.

Потребители электроэнергии в Украине, злоупотребляющие своими возможностями, стали сталкиваться с более высокими платежами за кражу тока.

Теперь за похищенную электроэнергию они обязаны рассчитываться по тарифу, который на треть выше обычного, колеблясь от 6,03 до 8,79 гривен за кВтч (в зависимости от периода). Это означает, что за кражу, например 50 кВтч, придется выплатить до 439,5 гривен.

Для сравнения: стандартный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 2,64 гривен за кВт*ч, следовательно, за тот же объем электричества, потребленный честно, нужно выплатить 132 гривны. Об этом сообщили в "Винницаоблэнерго".

Ранее при расчете актов о нарушении использовался тариф, по которому потребитель рассчитывался за электроэнергию. Сейчас это цена расхода облэнерго на закупку 1 кВт*ч электроэнергии, а также стоимость ее распределения и передачи.

Тарифы на передачу и распределение электроэнергии постоянны, они утверждаются регулятором (НКРЭКУ). Средняя цена закупки электроэнергии на балансовом рынке определяется постфактумом и ежемесячно различается.

В этой связи энергетики призывают украинцев соблюдать правила потребления электроэнергии. В облэнерго подчеркивают, что таким образом сэкономить не получится.

Источник: Винницаоблэнерго.

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