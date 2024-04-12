Украинцев просят быть готовыми к любым сценариям, сделано важное заявление.

Массовые отключения электроэнергии возможны уже в весенне-летний период, пишет Politeka.net. Об этом предупредил Минэнерго Герман Галущенко.

По его словам, сценарии зависят от дальнейших действий неприятеля.

«Когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немного пугает. Но на самом деле я хочу повториться: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились", - подчеркнул Галущенко.

Министр подчеркнул, что массированные атаки возобновились, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям.

Тем временем в Сети появились кадры, на которых можно увидеть, как выглядит Трипольская ТЭС после вражеской атаки

На станции идет разбор завалов. Пока свет у местных жителей есть, вода подается по графику, а школы и детские сады заработают уже с понедельника, 15 апреля.

А вот жителей Харькова и области предупредили об обновлении графиков почасовых отключений в период с 14 по 21 апреля.

В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени света не будет.

«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», - подчеркнули в Харьковской ОВА.

Ранее, напомним, "Укрэнерго" призвало украинцев снизить вечернее потребление электроэнергии.

В компании подчеркнули, что энергосистема может безопасно работать, только если в ней выдерживается баланс: потребление электроэнергии = производство электроэнергии.

Украинцев просят снизить потребление в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00. У компании просят в этот период не включать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно.

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