Массовые отключения электроэнергии возможны уже в весенне-летний период, пишет Politeka.net. Об этом предупредил Минэнерго Герман Галущенко.
По его словам, сценарии зависят от дальнейших действий неприятеля.
«Когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немного пугает. Но на самом деле я хочу повториться: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились", - подчеркнул Галущенко.
Министр подчеркнул, что массированные атаки возобновились, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям.
Тем временем в Сети появились кадры, на которых можно увидеть, как выглядит Трипольская ТЭС после вражеской атаки
На станции идет разбор завалов. Пока свет у местных жителей есть, вода подается по графику, а школы и детские сады заработают уже с понедельника, 15 апреля.
А вот жителей Харькова и области предупредили об обновлении графиков почасовых отключений в период с 14 по 21 апреля.
В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени света не будет.
«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», - подчеркнули в Харьковской ОВА.
Ранее, напомним, "Укрэнерго" призвало украинцев снизить вечернее потребление электроэнергии.
В компании подчеркнули, что энергосистема может безопасно работать, только если в ней выдерживается баланс: потребление электроэнергии = производство электроэнергии.
Украинцев просят снизить потребление в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00. У компании просят в этот период не включать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно.
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