У травні 2024 року українці будуть розраховуватися за спожитий газ у квітні за діючими тарифами. Основний постачальник газу "Нафтогаз" застосовує тариф у розмірі 7,96 гривень за кубометр, що становить 78,8 гривень за соціальною нормою споживання у розмірі 9,9 кубометра (призначеною для трьох осіб, лише для газової плити). Чинний тариф діє до 30 квітня 2024 року.

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Однак не слід забувати, що додатково стягується плата за доставку газу – вона різна у різних регіонах. Крім того, незважаючи на домінування "Нафтогазу" (обслуговує 98% споживачів), єдиного тарифу на газ в Україні немає.

У квітні інші постачальники встановили такі тарифи:

  • "ЕРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;
  • "Енерджі трейд груп" – 7,799 грн за кубометр;
  • "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 грн за кубометр;
  • "Прикарпатий енерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
  • "Полтавагаз збут" – 7,99 грн за кубометр;
  • "Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
  • "Львівенергозбут" – 8,2 грн за кубометр;
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
  • "Асканія енерджі" - 9,95 грн за кубометр;
  • "Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

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В 2024 році сам тариф на доставку газу не змінювався. Однак із січня всім перерахували щомісячний платіж.

Сума залежить від обсягів споживання за минулий газовий рік. І якщо 2023-го українці платили виходячи з обсягів споживання ще 2022-го, то поточного року платіж залежить від того, скільки газу використовували вже в 2023-му.

Джерело: Газправда.

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