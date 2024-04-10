В 2024 году сам тариф на доставку газа не менялся – однако с января всем перечислили ежемесячный платеж.

В мае 2024 украинцы будут рассчитываться за потребленный газ в апреле по действующим тарифам. Основной поставщик газа "Нафтогаз" применяет тариф в размере 7,96 гривен за кубометр, что составляет 78,8 гривен по социальной норме потребления в размере 9,9 кубометра (предназначенной для трех человек, только для газовой плиты). Действующий тариф действует до 30 апреля 2024 года.

Однако не следует забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа – она разная в разных регионах. Кроме того, несмотря на доминирование "Нафтогаза" (обслуживает 98% потребителей), единого тарифа на газ в Украине нет.

В апреле другие поставщики установили следующие тарифы:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

«Энергия Трейд Групп» - 7799 грн за куб.м;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Аскания энергии" - 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" – 9,99 грн за кубометр.

В 2024 году сам тариф на доставку газа не изменялся. Однако с января всем перечислили ежемесячный платеж.

Сумма зависит от объемов потребления за прошлый газовый год. И если в 2023-м украинцы платили исходя из объемов потребления еще в 2022-м, то в текущем году платеж зависит от того, сколько газа использовали уже в 2023-м.

Источник: Газправда.

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