Мінімальна пенсія в Україні для людей, що не мають потрібного страхового стажу, на 100% залежить від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Цей рівень з 1 січня 2024 року складає 2 361 гривню.
В процесі весняної індексації пенсій в Україні здійсненно підвищення найнижчих виплат на 364 гривні.
Таким чином, мінімальна "соціальна" пенсія збільшена до 2 725 гривень, та перебуває на такому рівні.
Проте у квітні відбулося підвищення для 65-річних пенсіонерів, що мають повний страховий стаж, а саме 30 років для жінок та 35 для чоловіків.
Виплати цієї категорії українців не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати.
Тому, мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 000 гривень, через що мінімальні виплати для пенсіонерів з відповідної категорії зросли до 3 200 гривень.
Українці у коментаряї відруагували на розмір мінімальних пенсійних виплат:
"Як багато додали до мізерна ,шоб наші депутати жили на таку зарплату",
"Скажіть 3200грн. Це для чого? Що з ними робити? На їжу? На одяг? На взуття? На комунальні? На аптеку? На що?",
"А чого у судів адвокатів депутатів за 100 тисяч поясніть це",
"Кому зросла до 3200,а кому тільки 2780.з 35років.Вже хоч би не козиряли з цим піднятям,а ціни порівняно як ПІДНЯЛИСЯ? і вже енергія здорожчує то це що за підняття ПЕНСІЇ!? Один одного не здожине?".
Джерело: 24 канал.
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