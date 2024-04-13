Деякі українці отримують мінімальні пенсійні виплати, відомо, що з початку 2024 року рівень виплат зріс.

Мінімальна пенсія в Україні для людей, що не мають потрібного страхового стажу, на 100% залежить від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Цей рівень з 1 січня 2024 року складає 2 361 гривню.

В процесі весняної індексації пенсій в Україні здійсненно підвищення найнижчих виплат на 364 гривні.

Таким чином, мінімальна "соціальна" пенсія збільшена до 2 725 гривень, та перебуває на такому рівні.

Проте у квітні відбулося підвищення для 65-річних пенсіонерів, що мають повний страховий стаж, а саме 30 років для жінок та 35 для чоловіків.

Виплати цієї категорії українців не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати.

Тому, мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 000 гривень, через що мінімальні виплати для пенсіонерів з відповідної категорії зросли до 3 200 гривень.

Українці у коментаряї відруагували на розмір мінімальних пенсійних виплат:

"Як багато додали до мізерна ,шоб наші депутати жили на таку зарплату",

"Скажіть 3200грн. Це для чого? Що з ними робити? На їжу? На одяг? На взуття? На комунальні? На аптеку? На що?",

"А чого у судів адвокатів депутатів за 100 тисяч поясніть це",

"Кому зросла до 3200,а кому тільки 2780.з 35років.Вже хоч би не козиряли з цим піднятям,а ціни порівняно як ПІДНЯЛИСЯ? і вже енергія здорожчує то це що за підняття ПЕНСІЇ!? Один одного не здожине?".

Джерело: 24 канал.

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