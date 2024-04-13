Некоторые украинцы получают минимальные пенсионные выплаты, известно, что с начала 2024 года уровень выплат вырос.

Минимальная пенсия для людей, не имеющих нужного страхового стажа, в Украине на 100% зависит от минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Этот уровень с 1 января 2024 года составляет 2361 гривну.

В процессе весенней индексации пенсий в Украине осуществлено повышение низких выплат на 364 гривны.

Таким образом, минимальная "социальная" пенсия увеличена до 2725 гривен, и находится на таком уровне.

Однако в апреле произошло повышение для 65-летних пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, а именно 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Выплаты этой категории украинцев не могут быть менее 40% от минимальной зарплаты.

Поэтому минимальная зарплата в Украине выросла до 8 000 гривен, из-за чего минимальные выплаты для пенсионеров из соответствующей категории выросли до 3 200 гривен.

Украинцы в комментарии отругали на размер минимальных пенсионных выплат:

"Как много добавили в мизерное, чтобы наши депутаты жили на такую ​​зарплату",

"Скажите 3200грн. Это для чего? Что с ними делать? На еду? На одежду? На обувь? На коммунальные? На аптеку? На что?",

"А чего у судов адвокатов депутатов за 100 тысяч объясните это",

"Кому выросла до 3200, а кому только 2780. с 35 лет. Уж хоть бы не козыряли с этим поднятием, а цены сравнительно как ПОДНЯЛИСЯ? и уже энергия подорожает так это что за поднятие ПЕНСИИ!? Друг друга не достанет?".

Источник: 24 канал.

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