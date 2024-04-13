Військовий поділився думками, чи повинні поліцейські та депутати йти на захист країни.

Верховна Рада 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в Україні.

Законопроєкт має підписати спікер Ради та розглянути президент.

Командир роти ударних дронів Ігор Луценко розповів, чи можуть депутати та поліцейські піти фронт.

За словами військового потрібно залучати до війська людей, які вміють принаймні поводитися зі зброєю, зокрема, й правоохоронців.

Що стосується депутатів, то певна кількість парламентарів мають показати власний приклад.

Луценко навів приклад з історії, коли час Першої світової війни усі парламентарі у Великій Британії пішли на фронт.

"Так, дехто загинув. Але у результаті як мінімум 40% пройшли війну. Це нормальний приклад. Чому у нас в такій кривавій війні парламентарі відсиджуються, за винятком поодиноких прикладів. Якщо 10% законодавців підуть, то від цього буде в 100 разів більше користі, ніж якщо вони сидітимуть в залі і якесь неякісне законодавство приймати", – ввадає командир Ігор Луценко.

У коментарях українці відреагували на таку думку командира роти ударних дронів:

"Від 30-50% депутатів всіх рівнів до ЗСУ. І люди навіть не помітять що їх поменшало. Поліція також але зробити новий набір. Підти на службу до поліції буде бажаючих більше...",

"В Ізраїлі пішли, а в нас не можуть",

"Поліціянти повинні піти на фронт це як підтвердження профпригодності...".

Джерело: 24 канал.

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