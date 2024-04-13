Военный поделился мнениями, должны ли полицейские и депутаты идти в защиту страны.

Верховная Рада 11 апреля приняла законопроект о мобилизации в Украине.

Законопроект должен подписать спикер Рады и рассмотреть президент.

Командир роты ударных дронов Игорь Луценко рассказал, могут ли депутаты и полицейские уйти на фронт.

По словам военного, нужно привлекать в армию людей, умеющих по крайней мере обращаться с оружием, в том числе и правоохранителей.

Что касается депутатов, то определенное количество парламентариев должны показать свой пример.

Луценко привел пример из истории, когда во время Первой мировой войны все парламентарии в Великобритании ушли на фронт.

"Да, некоторые погибли. Но в результате как минимум 40% прошли войну. Это нормальный пример. Почему у нас в такой кровавой войне парламентарии отсиживаются, за исключением единичных примеров. Если 10% законодателей пойдут, то от этого будет в 100 раз больше пользы , чем если они будут сидеть в зале и какое-то некачественное законодательство принимать», – считает командир Игорь Луценко.

В комментариях украинцы отреагировали на такое мнение командира роты ударных дронов:

"От 30-50% депутатов всех уровней в ВСУ. И люди даже не заметят, что их стало меньше. Полиция тоже но сделать новый набор. Пойти на службу в полицию будет желающих больше...",

"В Израиле пошли, а у нас не могут",

"Полицейские должны уйти на фронт это как подтверждение профпригодности...".

Источник: 24 канал.

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