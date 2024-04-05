Після ухвалення нового закону про мобілізацію деякі українські студенти вже не матимуть відстрочки від мобілізації.

З початку повномасштабної війни, започаткованої Росією, в Україні триває мобілізація. Водночас Верховна Рада України активно обговорює нові зміни до мобілізаційного законодавства, які можуть внести корективи в правила призову.

Згідно з чинними нормами, студенти, аспіранти та докторанти під час воєнного стану мають можливість отримати відстрочку від служби у Збройних Силах, але не всі.

Студенти денної та дуальної форм навчання, які здобувають вищий рівень освіти, ніж мали раніше, мають право на тимчасову відстрочку від мобілізації. Це передбачено освітнім законодавством України.

Категорії студентів, яким надається відстрочка

Відстрочка надається на весь період навчання для:

Учнів старших класів загальноосвітніх шкіл

Студентів, які навчаються на денній формі в професійно-технічних училищах

Проте зазначимо, що після досягнення 21 року право на відстрочку скасовується. Студентам, які не бажають бути мобілізованими, при отриманні повістки слід пред'явити відповідну довідку про навчання до військового комісаріату. Також не матимуть відстрочки ті студенти, які здобувають другу вищу освіту.

Зміни для аспірантів

Відповідно до законопроекту №10449, аспіранти, що навчаються за контрактом, спочатку були включені до списків для мобілізації. Однак згодом у Верховній Раді висловили думку про неприпустимість розрізнення між аспірантами за формою навчання, оскільки це суперечить принципу рівності, закріпленому в Конституції. У результаті це розрізнення було вилучено з законопроекту, тепер усім аспірантам гарантується право на відстрочку.

Студенти іноземних ВНЗ та виїзд за кордон

Під час воєнного стану чоловікам, які належать до військовозобов'язаних, заборонено залишати територію України. Це правило також стосується студентів, які навчаються в університетах за межами країни, обмежуючи їхню можливість виїжджати на навчання до інших держав.

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Нагадаємо, частину студентів хочуть лишити відстрочки від мобілізації.

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