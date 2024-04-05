После принятия нового закона о мобилизации у некоторых украинских студентов уже не будет отсрочки от мобилизации.

С начала полномасштабной войны, начатой ​​Россией, в Украине идет мобилизация. В то же время, Верховная Рада Украины активно обсуждает новые изменения в мобилизационное законодательство, которые могут внести коррективы в правила призыва.

Согласно действующим нормам, студенты, аспиранты и докторанты во время военного положения имеют возможность получить отсрочку от службы в Вооруженных Силах, но не все.

Студенты дневной и дуальной форм обучения, получающие более высокий уровень образования, чем имели ранее, имеют право на временную отсрочку от мобилизации. Это предусмотрено образовательным законодательством Украины.

Категории студентов, которым предоставляется отсрочка

Отсрочка предоставляется на весь период обучения для:

Учащихся старших классов общеобразовательных школ

Студентов, обучающихся на дневной форме в профессионально-технических училищах

Однако отметим, что по достижении 21 года право на отсрочку отменяется. Студентам, не желающим быть мобилизованными, при получении повестки следует предъявить соответствующую справку об обучении военному комиссариату. Также без отсрочки будут те студенты, которые получают второе высшее образование.

Изменения для аспирантов

Согласно законопроекту №10449, аспиранты, обучающиеся по контракту, изначально были включены в списки для мобилизации. Однако впоследствии в Верховной Раде высказали мнение о недопустимости различия между аспирантами по форме обучения, поскольку это противоречит принципу равенства, закрепленному в Конституции. В результате это разрешение было изъято из законопроекта, теперь всем аспирантам гарантируется право на отсрочку.

Студенты иностранных вузов и выезд за границу

Во время военного положения мужчинам, принадлежащим к военнообязанным, запрещено покидать территорию Украины. Это правило также касается студентов, которые учатся в университетах за пределами страны, ограничивая их возможность выезжать на обучение в другие государства.

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Напомним, часть студентов хотят оставить отсрочку от мобилизации.

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