Пояснення про відстрочку від мобілізації дала нардеп в ефірі "Новини.LIVE" та розповіла, до чого готуватися здобувачам вищої освіти.

Мобілізація в Україні продовжується через вторгнення російської федерації. Український парламент активно працює над законопроектом, який може внести суттєві зміни у правила мобілізації, яка триває з моменту початку повномасштабного вторгнення російської федерації.

Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина роз'яснила, хто серед студентів може втратити відстрочку від призову до армії.

За її словами, зараз студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають право на відстрочку від мобілізації, але це може змінитися після прийняття нового законопроекту.

Зміни також можуть торкнутися аспірантів, проте їхнє право на відстрочку, ймовірно, залишиться.

Гришина зауважила, що Україна стикається з ситуацією, коли багато чоловіків вступають до вищих навчальних закладів повторно, щоб уникнути призову до армії.

Вона також відзначила, що кожна проблема повинна вирішуватися грамотно, необхідно працювати над ними, а не просто забороняти.

Щодо аспірантів, колеги з комітету оборони попередньо схвалили рішення, що вони матимуть відстрочку від мобілізації, незалежно від джерела фінансування. Це рішення поки не остаточне, але має отримати підтримку.

"Щодо аспірантів, то колеги з комітету оборони закінчили поблоковий розгляд питань і попередньо схвалили рішення, що аспіранти матимуть відстрочку від мобілізації. Незалежно від того, хто за них платить: держава чи вони самостійно", - підсумувала нардеп.

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