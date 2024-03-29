Объяснение об отсрочке от мобилизации дала нардеп в эфире "Новости.LIVE" и рассказала, к чему готовиться соискателям высшего образования.

Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения российской федерации. Украинский парламент активно работает над законопроектом, который может внести существенные изменения в правила мобилизации, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения российской федерации.

Народная депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина разъяснила , кто среди студентов может потерять отсрочку от призыва в армию.

По ее словам, сейчас студенты, получающие второе высшее образование, имеют право на отсрочку от мобилизации, но это может измениться после принятия нового законопроекта.

Изменения могут коснуться аспирантов, однако их право на отсрочку, вероятно, останется.

Гришина отметила, что Украина сталкивается с ситуацией, когда многие мужчины поступают в высшие учебные заведения повторно, чтобы избежать призыва в армию.

Она также отметила, что любая проблема должна решаться грамотно, необходимо работать над ними, а не просто запрещать.

Относительно аспирантов, коллеги из комитета обороны предварительно одобрили решение, что у них будет отсрочка от мобилизации, независимо от источника финансирования. Это решение пока не окончательно, но должно получить поддержку.

"Что касается аспирантов, то коллеги из комитета обороны закончили поблоковое рассмотрение вопросов и предварительно одобрили решение, что у аспирантов будет отсрочка от мобилизации. Независимо от того, кто за них платит: государство или они самостоятельно", - подытожила нардеп.

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