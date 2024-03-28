Правозахисник зазначив, що ступень придатності/непридатності осіб до військової служби під час мобілізації визначається згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

У контексті триваючої мобілізації в Україні, законодавство передбачає можливість отримання відстрочки від військової служби для деяких категорій громадян. Про це розповів авокат Андрій Межирицький.

Серед них, люди з діагнозом ожиріння можуть бути оцінені як непридатні або частково придатні до служби, залежно від ступеня захворювання та наявності супутніх медичних ускладнень.

Правозахисник підкреслив, що критерії оцінки придатності до служби визначені Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженим Міноборони 14 серпня 2008 року за № 402, де також міститься Розклад хвороб, що описує ступені придатності до служби.

Ожиріння, як стан, який може обмежувати або виключати службу в армії, згадується в статті 13 цього Розкладу, яка враховує всі форми захворювання.

Від того, як захворювання класифікується — як значне, середнє або мінімальне порушення функцій, залежить, чи буде особа мобілізована під час воєнного стану.

Положення про військово-лікарську експертизу також містять деталі щодо застосування статей Розкладу хвороб для визначення ступеня придатності до військової служби, де для ожиріння визначено три ступені, попри те, що сучасна медицина розрізняє п’ять.

Люди, визначені за статтею 13 "Б", графа ІІ, можуть індивідуально бути оцінені як непридатні або частково придатні до служби.

Крім ожиріння, є й інші медичні стани та захворювання, які можуть надати основу для отримання відстрочки від мобілізації. В кінцевому підсумку, рішення про придатність особи до військової служби ухвалюється військово-лікарською комісією на підставі медичного огляду та оцінки медичної документації.

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