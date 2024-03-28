В контексте продолжающейся мобилизации в Украине законодательство предусматривает возможность получения отсрочки от военной службы для некоторых категорий граждан. Об этом рассказал авокат Андрей Межирицкий.

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Среди них люди с диагнозом ожирения могут быть оценены как непригодные или частично пригодные к службе, в зависимости от степени заболевания и наличия сопутствующих медицинских осложнений.

Правозащитник подчеркнул, что критерии оценки годности к службе определены Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденным Минобороны 14 августа 2008 года № 402, где также содержится Расписание болезней, описывающее степени годности к службе.

Ожирение как состояние, которое может ограничивать или исключать службу в армии, упоминается в статье 13 настоящего Расписания, учитывающей все формы заболевания.

От того, как заболевание классифицируется как значительное, среднее или минимальное нарушение функций, зависит, будет ли лицо мобилизовано во время военного положения.

мобилизация

Положения о военно-врачебной экспертизе также содержат детали применения статей Расписания болезней для определения степени пригодности к военной службе, где для ожирения определены три степени, несмотря на то, что современная медицина различает пять.

Люди, определенные в статье 13 "Б", графа II, могут индивидуально быть оценены как непригодные или частично годные к службе.

Кроме ожирения есть и другие медицинские состояния и заболевания, которые могут предоставить основу для получения отсрочки от мобилизации. В конечном счете, решение о пригодности лица к военной службе принимается военно-врачебной комиссией на основании медицинского осмотра и оценки медицинской документации.

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