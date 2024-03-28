Правозащитник отметил, что степень годности/непригодности лиц к военной службе во время мобилизации определяется согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

В контексте продолжающейся мобилизации в Украине законодательство предусматривает возможность получения отсрочки от военной службы для некоторых категорий граждан. Об этом рассказал авокат Андрей Межирицкий.

Среди них люди с диагнозом ожирения могут быть оценены как непригодные или частично пригодные к службе, в зависимости от степени заболевания и наличия сопутствующих медицинских осложнений.

Правозащитник подчеркнул, что критерии оценки годности к службе определены Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденным Минобороны 14 августа 2008 года № 402, где также содержится Расписание болезней, описывающее степени годности к службе.

Ожирение как состояние, которое может ограничивать или исключать службу в армии, упоминается в статье 13 настоящего Расписания, учитывающей все формы заболевания.

От того, как заболевание классифицируется как значительное, среднее или минимальное нарушение функций, зависит, будет ли лицо мобилизовано во время военного положения.

Положения о военно-врачебной экспертизе также содержат детали применения статей Расписания болезней для определения степени пригодности к военной службе, где для ожирения определены три степени, несмотря на то, что современная медицина различает пять.

Люди, определенные в статье 13 "Б", графа II, могут индивидуально быть оценены как непригодные или частично годные к службе.

Кроме ожирения есть и другие медицинские состояния и заболевания, которые могут предоставить основу для получения отсрочки от мобилизации. В конечном счете, решение о пригодности лица к военной службе принимается военно-врачебной комиссией на основании медицинского осмотра и оценки медицинской документации.

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