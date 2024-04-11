Верховна Рада сьогодні, 11 квітня, ухвалила новий законопроєкт про мобілізацію в Україні.

Відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із законопроєкту під час мобілізації в Україні.

Законопроєкт щодо ротації, демобілізації та медико-соціальної реабілітації мають розробити вже після ухвалення законопроєкту щодо мобілізації в Україні.

Законопроєкт про мобілізацію ухвалено в цілому: «За» — 283 голосів.

Основні положення остаточного варіанту законопроєкту, який завершив розглядати Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Депутат додав, що оновлений закон щодо мобілізації в Україні вступить в силу через місяць після ухвалення.

Так, згідно законопроєкту - буде дійсна норма про право на демобілізацію українців з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку із звільненням з полону.

Громадяни, що були визнані обмежено придатними повинні будуть знову пройти військово-лікарську комісію протягом дванадцяти місяців.

У випадку укладення першого контракту, військові матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом іпотеки.

Українці, що отримали 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (це не стосується військовослужбовців), повинні будуть знову пройти медогляд.

Крім того, у законопроєкті йдеться про те, що передбачається обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, що не мають військово-облікових документів.

Згідно остаточного варіанту законопроєкту щодо мобілізації в Україні - водиться обмеження на керування транспортом військовозобов'язаним чоловікам за вимогою працівників Територіального центру комплектування.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів.

Мобілізація студентів та аспірантів в Україні: у кого немає права на відстрочку, пояснення щодо нового закону.

Астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті: все посилиться.