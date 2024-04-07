Мобілізація в Україні продовжується. Комітет Верховної Ради з оборони продовжив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію, що стосувались надання відстрочки та бронювання.

Про це повідомила член комітету Ірина Фріз.

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Ірина Фріз, член комітету, повідомила про відхилення надання відстрочки від мобілізації для деяких категорій громадян, яких намагались включити до законопроєкту.

Серед відхилених правок з відстрочкою для таких категорій:

  • начальства НАБУ та ГБР;
  • співробітників МЗС України та осіб з дипломатичним рангом посла;
  • релігійних проповідників та священників;
  • працівників позашкільної освіти;
  • неповнорідних братів;
  • творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

Однак комітет підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання.

Повістка

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 15. ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" пропонується направляти для проходження базової військової служби громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років.

Згідно з підпунктом 2 на облік вже ставлять військовозобов'язаних — тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку. Тобто, якщо чоловік, наприклад, як призовник у 18-24 роки пройшов базову військову підготовку — він автоматично стає військовозобов’язаним, тому фактично може бути мобілізованим.

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