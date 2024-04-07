ВР продовжує розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію — стало відомо, кому відмовлено у відстрочці.

Мобілізація в Україні продовжується. Комітет Верховної Ради з оборони продовжив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію, що стосувались надання відстрочки та бронювання.

Про це повідомила член комітету Ірина Фріз.

Ірина Фріз, член комітету, повідомила про відхилення надання відстрочки від мобілізації для деяких категорій громадян, яких намагались включити до законопроєкту.

Серед відхилених правок з відстрочкою для таких категорій:

начальства НАБУ та ГБР;

співробітників МЗС України та осіб з дипломатичним рангом посла;

релігійних проповідників та священників;

працівників позашкільної освіти;

неповнорідних братів;

творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

Однак комітет підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 15. ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" пропонується направляти для проходження базової військової служби громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років.

Згідно з підпунктом 2 на облік вже ставлять військовозобов'язаних — тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку. Тобто, якщо чоловік, наприклад, як призовник у 18-24 роки пройшов базову військову підготовку — він автоматично стає військовозобов’язаним, тому фактично може бути мобілізованим.

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