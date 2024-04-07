ВР продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации — стало известно, кому отказано в отсрочке.

Мобилизация в Украине продолжается. Комитет Верховной Рады по обороне продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации, касающимся предоставления отсрочки и бронирования.

Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз.

Ирина Фриз, член комитета, сообщила об отклонении отсрочки от мобилизации для некоторых категорий граждан, которых пытались включить в законопроект.

Среди отклоненных правок с отсрочкой для следующих категорий:

начальство НАБУ и ГБР;

сотрудников МИД Украины и лиц с дипломатическим рангом посла;

религиозных проповедников и священников;

работников внешкольного образования;

неполнородных братьев;

творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Однако комитет поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения.

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 15. ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предлагается направлять для прохождения базовой военной службы граждан Украины мужского пола от 18 до 25 лет.

Согласно подпункту 2 на учет уже ставят военнообязанных — призывников, которые прошли базовую общевойсковую подготовку. То есть если мужчина, например, как призывник в 18-24 года прошел базовую военную подготовку — он автоматически становится военнообязанным, поэтому фактически может быть мобилизованным.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.