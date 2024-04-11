Верховная Рада сегодня, 11 апреля, приняла новый законопроект о мобилизации в Украине.

Известно, что Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке исключил положения о демобилизации и ротации военнослужащих из законопроекта во время мобилизации в Украине.

Законопроект по ротации, демобилизации и медико-социальной реабилитации должен быть разработан уже после принятия законопроекта по мобилизации в Украине.

Законопроект о мобилизации принят в целом: «За» - 283 голоса.

Основные положения окончательного варианта законопроекта, который завершил рассматривать Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Депутат добавил, что обновленный закон о мобилизации в Украине вступит в силу через месяц после принятия.

Так, согласно законопроекту – будет действительна норма о праве на демобилизацию украинцев с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена.

Граждане, признанные ограниченно годными, должны будут вновь пройти военно-врачебную комиссию в течение двенадцати месяцев.

В случае заключения первого контракта военные будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту ипотеки.

Украинцы, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (это не касается военнослужащих), должны будут снова пройти медосмотр.

Кроме того, в законопроекте говорится, что предусматривается ограничение консульских услуг для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, не имеющих военно-учетных документов.

Согласно окончательному варианту законопроекта по мобилизации в Украине – водится ограничение на управление транспортом военнообязанным мужчинам по требованию работников Территориального центра комплектования.

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