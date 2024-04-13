Коли смартфони були вперше випущені, про камери думали другорядно.

Сьогодні всі гаджети, включаючи наші улюблені бюджетні смартфони, оснащені потужними та багатофункціональними камерами.

Рідко можна побачити когось, окрім затятих фотографів, з окремою камерою від смартфона.

Дізнайтеся поради та рекомендації, які допоможуть підняти ваші навички фотографії на смартфон на новий рівень.

Висвітлення – це ключ до успіху. При зйомці фотографії за допомогою смартфона дуже важливо знати, де джерело світла щодо об'єкта. Оскільки камери смартфонів повинні розміщуватися на задній панелі телефону, вони можуть поглинати лише обмежену кількість світла через свій розмір.

Тримайте об'єктив камери вашого смартфона у чистоті. У міру того, як він входить і виймається з вашої кишені, лінзи камери вашого телефону з часом забруднюються та заляпуються. Брудні лінзи камери можуть призвести до небажаних відблисків та проблем з фокусуванням.

Збільште масштаб об'єкта. Ще кілька років тому у смартфонах не було камер із оптичним зумом. Єдиним варіантом був цифровий зум, який часто вносив шум та впливав на загальну якість зображення.

Редагуйте фотографії смартфона, щоб вони виділялися. Можливості редагування фотографій на смартфонах пройшли довгий шлях. Вони стали могутніми завдяки штучному інтелекту та машинному навчанню.

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