Когда смартфоны были впервые выпущены, о камерах думали второстепенно.

Сегодня все гаджеты, включая наши любимые бюджетные смартфоны, оснащены мощными и многофункциональными камерами.

Редко можно увидеть кого-то, кроме заядлых фотографов, с отдельной камерой от смартфона.

Узнайте советы и рекомендации, которые помогут поднять ваши навыки фотографии на смартфон на новый уровень.

Освещение – это ключ к успеху. При съемке фотографии с помощью смартфона очень важно знать, где находится источник света относительно объекта. Поскольку камеры смартфонов должны помещаться на задней панели телефона, из-за своего размера они могут поглощать лишь ограниченное количество света.

Держите объектив камеры вашего смартфона в чистоте. По мере того, как он входит и вынимается из вашего кармана, линзы камеры вашего телефона со временем загрязняются и заляпываются. Грязные линзы камеры могут привести к нежелательным бликам и проблемам с фокусировкой.

Увеличьте масштаб вашего объекта. Еще несколько лет назад в смартфонах не было камер с оптическим зумом. Единственным вариантом был цифровой зум, который часто вносил шум и влиял на общее качество изображения.

Редактируйте фотографии смартфона, чтобы они выделялись. Возможности редактирования фотографий на смартфонах прошли долгий путь. Они стали могущественными благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению.

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