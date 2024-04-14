Є простий спосіб, якщо ви забули PIN-код, пароль або графічний ключ Android.

У якийсь момент ми всі випадково блокували доступ до своїх телефонів.

Не хвилюйтеся, є різні речі, які ви можете зробити, щоб повернутися до них, не втрачаючи при цьому ні розуму, ні даних.

Щоб розблокувати телефон, якщо ви забули свій PIN-код, можна скористатися найпростішим способом - Google Знайти мій пристрій.

Саме безпосереднє рішення, яке спадає на думку, - це Google Find My Device (раніше Android Device Manager).

Для цього вам потрібно буде увійти до свого облікового запису Google, і він буде працювати тільки на більш сучасних пристроях, але ви можете отримати доступ до цієї послуги з будь-якого пристрою, який захочете.

Вам також потрібно включити місцезнаходження та підключитися до мережі передачі даних/Wi-Fi.

Натисніть на пристрій, який потрібно розблокувати, а потім натисніть кнопку «Захистити пристрій». Потім натисніть «Стерти пристрій» та підтвердіть свій вибір. Звідти можна встановити новий PIN-код.

Ви можете втратити деякі фотографії та програми на телефоні, але їх резервна копія буде збережена через обліковий запис Google.

Якщо диспетчер пристроїв не розпізнає ваш телефон, оновіть сторінку або програму кілька разів.

Зрештою, воно має туди потрапити. Ви також можете спробувати виконати примусове оновлення на ПК (CTRL+F5), що також очистить ваш кеш.

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