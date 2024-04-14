Есть простой способ, если вы забыли свой PIN-код, пароль или графический ключ Android.

В какой-то момент мы все случайно блокировали доступ к своим телефонам.

Не волнуйтесь, есть разные вещи, которые вы можете сделать, чтобы вернуться к ним, не теряя при этом ни рассудка, ни данных.

Чтобы разблокировать телефон, если вы забыли свой PIN-код, можно воспользоваться самым простым способом - Google Найти мое устройство.

Самое непосредственное решение, которое приходит на ум, — это Google Find My Device (ранее Android Device Manager).

Для этого вам нужно будет войти в свою учетную запись Google, и она будет работать только на более современных устройствах, но вы можете получить доступ к этой услуге с любого устройства, которое захотите.

Вам также потребуется включить местоположение и подключиться к сети передачи данных/Wi-Fi.

Нажмите на устройство, которое хотите разблокировать, а затем нажмите «Защитить устройство». Затем нажмите «Стереть устройство» и подтвердите свой выбор. Оттуда вы сможете установить новый PIN-код.

Вы можете потерять некоторые свои фотографии и приложения на телефоне, но их резервная копия будет сохранена через вашу учетную запись Google.

Если диспетчер устройств не распознает ваш телефон, обновите страницу или приложение несколько раз.

В конце концов оно должно туда попасть. Вы также можете попробовать выполнить принудительное обновление на ПК (CTRL + F5), что также очистит ваш кеш.

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