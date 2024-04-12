Грошова надається не всім, а лише українцям, які відповідають певним категоріям.

Переселенцям важко іноді знайти та орендувати квартиру чи будинок. Трапляються ситуації, коли грошей сім'ї не вистачає на оренду. Тому благодійна організація Medair почала нараховувати грошову допомогу для оренди житла. Грошова допомога буде надаватись протягом шести місяців. Стало відомо, хто може отримати грошову допомогу.

Розмір допомоги визначається розміром орендної плати, яка прописана в договорі про оренду квартири. У 2024 році, право на отримання грошової допомоги мають ВПО, котрі мешкають у наступних областях: Вінницька; Хмельницька; Тернопільська.

Грошова надається не всім, а лише тим українцям, які відповідають певним категоріям. Насамперед тим, хто знаходиться у важких життєвих обставинах:

Мешканці центрів для переселенців;

Особи, які стикаються з ризиком виселення;

Нещодавно прибулі до зазначених регіонів.

Переселенці з вказаних регіонів мають можливість подати заявку на отримання грошової допомоги, зв'язавшись за номерами до 20 квітня:

0 800 300 805,

067 611 84 22.

Також для отримання грошової допомоги потрібно: пред’явити договір оренди мінімум на пів року, надати докази того, що через пів року заявник зможе самостійно оплачувати житло, підтвердити відсутність отримання грошової допомоги від громадських організацій у 2023 році.

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