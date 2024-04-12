Денежная предоставляется не всем, а только украинцам, которые соответствуют определенным категориям.

Переселенцам трудно найти и арендовать квартиру или дом. Бывают ситуации, когда денег семье не хватает на аренду. Потому благотворительная организация Medair начала начислять денежную помощь для аренды жилья. Денежная помощь будет предоставляться в течение шести месяцев. Стало известно, кто может получить пособие.

Размер пособия определяется размером арендной платы, прописанной в договоре об аренде квартиры. В 2024 году право на получение денежной помощи имеют ВПЛ, проживающие в следующих областях: Винницкая; Хмельницкая; Тернопольская.

Денежная предоставляется не всем, а только украинцам, которые соответствуют определенным категориям. Прежде тем, кто находится в тяжелых жизненных обстоятельствах:

Жители центров для переселенцев;

Лица, которые сталкиваются с риском выселения;

Недавно прибыли в указанные регионы.

Переселенцы из указанных регионов могут подать заявку на получение денежной помощи, связавшись по номерам до 20 апреля:

0 800 300 805,

067 611 84 22.

Также для получения денежной помощи нужно предъявить договор аренды минимум на полгода, предоставить доказательства того, что через полгода заявитель сможет самостоятельно оплачивать жилье, подтвердить отсутствие получения денежной помощи от общественных организаций в 2023 году.

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