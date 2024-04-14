Ноутбуки оснащені вбудованою батареєю, яка згодом розряджається, що призводить до скорочення терміну служби.

Тим не менш, є ймовірність, що у вас може виникнути зниження заряду батареї вашого ноутбука, перш ніж його батарея повинна погіршитися.

Існує безліч причин, через які батарея ноутбука розряджається занадто швидко, і якщо ви зіткнулися з такою проблемою, ми вам допоможемо.

Нижче наведено список виправлень, які ви можете спробувати на своєму ноутбуці, які можуть допомогти вам із проблемою, коли батарея розряджається занадто швидко.

Перевірте яскравість екрана. Якщо ви не знаєте, дисплей пристрою — один з основних компонентів, що споживають значну частину заряду батареї.

Отже, якщо батарея ноутбука розряджається занадто швидко, завжди корисно стежити за яскравістю екрана.

Зменшіть кількість підключень до мережі. Наявність великої кількості мережних підключень до вашого ноутбука може призвести до надмірного розряду акумулятора. Якщо акумулятор вашого ноутбука розряджається занадто швидко, швидше за все винні ваші мережні підключення.

Вимкніть підсвічування клавіатури. Допоки це вам дійсно не знадобиться, завжди рекомендується вимикати підсвічування клавіатури, особливо якщо батарея вашого ноутбука розряджається занадто швидко.

Налаштуйте параметри живлення ноутбука. Є ймовірність, що нове програмне забезпечення або програма змінили налаштування живлення вашого ноутбука, що призвело до надмірного розряду акумулятора.

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