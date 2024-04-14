Щойно український пенсіонер отримує повідомлення від Пенсійного фонду, він має його виконати.

На початку квітня велика кількість українських пенсіонерів, які мають статус ВПО, залишилися без пенсійних виплат через нескладену обов'язкову процедуру ідентифікації. Про це попередили в ПФУ.

Відповідно до постанови Кабміну, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають регулярно підтверджувати свою особу шляхом ідентифікації.

Нещасливо, якщо процедуру ідентифікації не пройдено, пенсійні виплати припиняються. Наприклад, в Вінницькій області лише половина з 2 965 пенсіонерів отримала пенсійні виплати у квітні, іншим тимчасово припинено їх отримання.

Ідентифікацію для отримання пенсій можна пройти кількома способами: особисто відвідавши відділення Ощадбанку або сервісний центр Пенсійного фонду України з паспортом, через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду з використанням електронного підпису "Дія.Підпис", використовуючи відеозв'язок у територіальному органі Пенсійного фонду, або, для пенсіонерів за кордоном, через документ про живе існування в дипломатичній установі України.

Коли потрібно подавати запит на ідентифікацію? Як тільки пенсіонер отримує повідомлення від Пенсійного фонду про необхідність ідентифікації, він має його виконати. Вибір часу для цього залишається за пенсіонером.

Інформація про ідентифікацію доступна за електронною адресою, вказаною у повідомленні від ПФУ, або через особистий кабінет на сайті pfu.gov.ua у розділі "Мій профіль".

Для ідентифікації через відеозв'язок необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують місце перебування (для ВПО), а також документ про право на представництво, якщо необхідно.

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