В начале апреля большое количество украинских пенсионеров, имеющих статус ВПЛ, остались без пенсионных выплат из-за несложной обязательной процедуры идентификации. Об этом предупредили в ПФУ.

Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны регулярно подтверждать свое лицо путем идентификации.

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Несчастливо, если процедура идентификации не пройдена, пенсионные выплаты прекращаются. К примеру, в Винницкой области только половина из 2 965 пенсионеров получила пенсионные выплаты в апреле, другим временно прекращено их получение.

Идентификацию для получения пенсий можно пройти несколькими способами: лично посетив отделение Сбербанка или сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом, через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда с использованием электронной подписи "Действие. Подпись", используя видеосвязь в территориальном органе Пенсий , для пенсионеров за границей, через документ о живом существовании в дипломатическом учреждении Украины

Когда необходимо подавать запрос на идентификацию? Как только пенсионер получает уведомление от Пенсионного фонда о необходимости идентификации, он должен его выполнить. Выбор времени остается за пенсионером.

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Информация об идентификации доступна по электронному адресу, указанному в сообщении от ПФУ, или через личный кабинет на сайте pfu.gov.ua в разделе "Мой профиль".

Для идентификации через видеосвязь необходимо иметь паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие местонахождение (для ВПЛ), а также документ о праве на представительство, если необходимо.

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