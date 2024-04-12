Однією з основних турбот для багатьох українців є платіжки за комунальні послуги. З метою підтримки громадян із низькими доходами уряд України надає додаткову субсидію на період поза опалювальним сезоном. В Головному управлінні Пенсійного фонду України розповіли, кому потрібно подати нову заяву на житлову субсидію в цей час.

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України, деяким особам потрібно буде подати нову заяву на отримання житлової субсидії у цей час, оскільки опалювальний сезон завершується у квітні, а неопалювальний триватиме до 30 вересня 2024 року.

Більшість субсидій автоматично продовжаться на період поза опалювальним сезоном для тих громадян, у яких дані про майновий стан або склад сім'ї залишаються незмінними.

Проте деяким субсидіантам доведеться знову звернутися за отриманням допомоги від держави на оплату ЖКП. Нову заяву на субсидію для періоду поза опалювальним сезоном треба буде подати, якщо протягом опалювального сезону розмір платежів за ЖКП не перевищував обсягу обов'язкового відсотка від загальних витрат.

Звернення за новою субсидією можна здійснити до органів Пенсійного фонду України будь-яким зручним способом, включаючи інтернет.

"Якщо заяву подано протягом перших двох місяців неопалювального сезону, субсидія призначатиметься з початку цього періоду, але не раніше дня виникнення права на її отримання", - підкреслили у Пенсійному фонді України.

Також нагадали, що при призначенні субсидії на період поза опалювальним сезоном буде враховуватися середньомісячний сукупний дохід за III та IV квартали попереднього календарного року, при цьому пенсія буде враховуватися в розмірі, нарахованому за березень 2024 року.

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