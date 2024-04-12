Одной из основных забот для многих украинцев есть платежки за коммунальные услуги. В целях поддержки граждан с низкими доходами правительство Украины предоставляет дополнительную субсидию на период вне отопительного сезона. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины рассказали, кому нужно подать новое заявление на жилищную субсидию в это время.

По информации Главного управления Пенсионного фонда Украины, некоторым лицам предстоит подать новое заявление на получение жилищной субсидии в это время, поскольку отопительный сезон завершается в апреле, а неотапливаемый продлится до 30 сентября 2024 года.

Большинство субсидий автоматически продлятся на период вне отопительного сезона для тех граждан, у которых данные об имущественном состоянии или составе семьи остаются неизменными.

Однако некоторым субсидиантам придется снова обратиться за получением помощи от государства на оплату ЖКУ. Новое заявление на субсидию для периода вне отопительного сезона нужно будет подать, если в течение отопительного сезона размер платежей по ЖКУ не превышал объем обязательного процента от общих расходов.

Обращение за новой субсидией можно осуществить в органы Пенсионного фонда Украины любым удобным способом, включая Интернет.

"Если заявление подано в течение первых двух месяцев неотапливаемого сезона, субсидия будет назначаться с начала этого периода, но не раньше дня возникновения права на его получение", - подчеркнули в Пенсионном фонде Украины.

Также напомнили, что при назначении субсидии на период вне отопительного сезона будет учитываться среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года, при этом пенсия будет учитываться в размере, начисленном за март 2024 года.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.

Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.