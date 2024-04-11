Ціни у другій декаді квітня потішать любителів смачних та поживних страв, що готуються з цих популярних круп.

Українські супермаркети оновили ціни на популярні крупи, такі як гречка, рис і пшоно, у другій половині квітня. Інформація про поточні ціни опублікована на порталі "Мінфін", де наведені середні вартості за цей період.

Цього тижня середня ціна на гречку становить 24,82 гривні. Однак ціна крупи значно варіюється залежно від виробника та торговельного майданчика. Серед найвигідніших пропозицій відзначаються магазини мережі Novus та Auchan з цінами відповідно 22,39 гривні та 22,90 гривні. У Metro ціна складає 24,90 гривні, а в мережі магазинів Megamarket — 29,10 гривні.

Порівняно з березнем, ціни на гречку знизилися в середньому на 3 гривні за кілограм.

Ціни на рис також трохи знизилися у другій половині квітня. Найбільше зниження ціни спостерігається на круглому рисі, тоді як довгий рис подешевшав менше, всього на гривню. Середня ціна на круглий рис знизилася на 3 гривні.

Серед найвигідніших пропозицій на круглий рис відзначається мережа Metro з ціною 47,30 гривні за кілограм. У порівнянні, в Auchan ціна складає 78,90 гривні.

Середня ціна на довгий рис у квітні становить 55,37 гривні. У Metro ціна найнижча — 46,90 гривні за кілограм. У мережі магазинів Megamarket ціна складає 54,60 гривні, а в Auchan — 64,60 гривні.

Ціна на пшоно у другій половині квітня зменшилася незначно, лише на 1,70 гривні, до 28,00 гривні за кілограм. В Auchan ціна становить 22,90 гривні, у Metro — 30,20 гривні, а в Megamarket — 30,90 гривні.

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