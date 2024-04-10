Найбільші зміни цін серед трьох популярних продуктів відбулися у період із березня по квітень на овоч.

У квітні ціни на кілька продуктів у супермаркетах в Україні зазнали змін, зокрема, ціни на сало, огірки та гречку значно знизилися до середини весни.

Цю інформацію оприлюднили на порталі "Мінфін", де наведено актуальні ціни на вказані товари у великих українських супермаркетах.

Найбільші зміни цін серед трьох популярних продуктів відбулися у період з березня по квітень на огірки. Ціни на цей овоч нестабільні, зазвичай різко зростають або знижуються.

Так, зараз кілограм гладких огірків продають у середньому за 130,66 гривень. У березні їхня вартість складала 142,50 гривень, що означає зниження на 11,84 гривень протягом місяця. Довгоплодні огірки також подешевшали з 113,46 до 99,99 гривень, що становить різницю в ціні 13,47 гривень. Короткоплідні огірки в березні коштували 99,99 гривень, а у квітні — 86,30 гривень, тобто подешевшали на 13,69 гривень за цей період.

Домашнє сало також потрапило до переліку продуктів, ціни на які знизилися у квітні. Зараз його кілограм продають у середньому за 232,50 гривень. У березні воно коштувало 237 гривень, тобто знизилося на 4,50 гривень.

Гречку цього місяця продають у великих українських супермаркетах за 24,90 гривень за кілограм. У березні її вартість становила 27,52 гривень, отже, вона подорожчала на 2,62 гривень.

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