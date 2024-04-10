Наибольшие изменения цен среди трех популярных продуктов произошли в период с марта по апрель на овощ.

В апреле цены на несколько продуктов в супермаркетах в Украине претерпели изменения, в частности, цены на сало, огурцы и гречку значительно снизились к середине весны.

Эту информацию обнародовали на портале " Минфин ", где приведены актуальные цены на указанные товары в крупных украинских супермаркетах.

Наибольшие изменения цен среди трех популярных продуктов произошли в период с марта по апрель на огурцы. Цены на этот овощ нестабильны, обычно резко растут или снижаются.

Сейчас килограмм гладких огурцов продают в среднем за 130,66 гривен. В марте их стоимость составляла 142,50 гривен, что означает снижение на 11,84 в течение месяца. Долгоплодные огурцы также подешевели с 113,46 до 99,99 грн, что составляет разницу в цене 13,47 грн. Короткоплодные огурцы в марте стоили 99,99 гривен, а в апреле – 86,30 гривен, то есть подешевели на 13,69 гривен за этот период.

Домашнее сало также попало в список продуктов, цены на которые снизились в апреле. Сейчас его килограмм продают в среднем 232,50 гривен. В марте оно стоило 237 гривен, то есть снизилось на 4,50 гривен.

Гречку в этом месяце продают в крупных украинских супермаркетах по 24,90 гривен за килограмм. В марте ее стоимость составляла 27,52 гривны, следовательно, она подорожала на 2,62 гривны.

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