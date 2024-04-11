Цены во второй декаде апреля порадуют любителей вкусных и питательных блюд, которые готовятся из этих популярных круп.

Украинские супермаркеты обновили цены на популярные крупы, такие как гречка, рис и пшено, во второй половине апреля. Информация о текущих ценах опубликована на портале Минфин, где приведены средние стоимости за этот период.

На этой неделе средняя цена на гречку составляет 24,82 гривны. Однако цена крупы существенно варьируется в зависимости от производителя и торговой площадки. Среди наиболее выгодных предложений отмечаются магазины сети Novus и Auchan с ценами соответственно 22,39 и 22,90 гривны. В Metro цена составляет 24,90 гривны, а в сети магазинов Megamarket – 29,10 гривны.

По сравнению с мартом цены на гречку снизились в среднем на 3 гривны за килограмм.

Цены на рис также несколько снизились во второй половине апреля. Наибольшее снижение цены наблюдается на круглом рисе, тогда как длинный рис подешевел меньше всего на гривну. Средняя цена на круглый рис снизилась на 3 гривны.

Среди наиболее выгодных предложений на круглый рис отмечается сеть Metro с ценой 47,30 гривны за килограмм. В сравнении, в Auchan цена составляет 78,90 гривны.

Средняя цена на длинный рис в апреле составляет 55,37 грн. В Metro цена самая низкая – 46,90 гривны за килограмм. В сети магазинов Megamarket цена составляет 54,60 гривны, а в Auchan – 64,60 гривны.

Цена на пшено во второй половине апреля уменьшилась незначительно, всего на 1,70 гривны, до 28,00 гривны за килограмм. У Auchan цена составляет 22,90 гривны, у Metro - 30,20 гривны, а в Megamarket - 30,90 гривны.

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