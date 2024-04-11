З 8 квітня мобільні групи Благодійного фонду "Право на захист" розпочнуть свою діяльність у Львівській та Тернопільській областях, де вони займуться виплатою грошової допомоги від Секції з координації гуманітарних питань ООН в Україні (УВКБ ООН). Про це повідомила УВКБ ООН у місті Львів.

Кожен член сім'ї, що потрапляє під категорію отримувачів, може розраховувати на суму грошової допомоги у 3600 грн, що розрахована на тримісячний період.

За інформацією УВКБ ООН у Львові, грошова допомога призначена для людей, які не отримували підтримки від міжнародних установ раніше і чий місячний дохід на одну особу не перевищує 5400 грн.

Право на звернення по грошову допомогу мають внутрішньо переміщені особи, що постраждали від військових дій після 24 лютого 2022 року, та особи, які повернулися до своїх постійних місць проживання після вимушеного переселення через конфлікт.

Кандидати на грошову допомогу мають відповідати певним критеріям вразливості:

Однобатькові сім'ї з дітьми до 18 років або сім'ї з людьми старшого віку (від 55 років);

Сім'ї, де одна або декілька осіб старшого віку (від 55 років) або особа старшого віку з дітьми до 18 років є головними опікунами;

Сім'ї з особами, що мають особливі потреби;

Прийомні сім'ї, що опікуються дітьми без батьківського піклування або дітьми, які були розлучені з батьками.

Для отримання грошової допомоги необхідно мати при собі документи. А саме:

ІПН;

паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка за наявності інвалідності або хронічного захворювання.

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