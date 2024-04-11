С 8 апреля мобильные группы Благотворительного фонда "Право на защиту" приступят к деятельности во Львовской и Тернопольской областях, где они займутся выплатой денежной помощи от Секции по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине (УВКБ ООН). Об этом сообщил УВКБ ООН в городе Львов.

Каждый член семьи, попадающий под категорию получателей, может рассчитывать на сумму денежного пособия в 3600 грн, рассчитанную на трехмесячный период.

По информации УВКБ ООН во Львове, денежная помощь предназначена для людей, которые не получали поддержки от международных учреждений раньше и чей месячный доход на одного человека не превышает 5400 грн.

Право на обращение за денежной помощью имеют внутренне перемещенные лица, пострадавшие от военных действий после 24 февраля 2022 года, и лица, вернувшиеся в свои постоянные места жительства после вынужденного переселения из-за конфликта.

Кандидаты на денежную помощь должны отвечать определенным критериям уязвимости:

однородные семьи с детьми до 18 лет или семьи с людьми старшего возраста (от 55 лет);

Семьи, где один или несколько лиц старшего возраста (от 55 лет) или лицо старшего возраста с детьми до 18 лет являются главными опекунами;

Семьи с лицами, имеющими особые нужды;

Приемные семьи, которые опекают детей без родительской опеки или детей, которые были разведены с родителями.

Для получения денежной помощи нужно иметь при себе документы. А именно:

ИНН;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка при наличии инвалидности или хронического заболевания.

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