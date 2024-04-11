У телекомунікаційній компанії «Київстар» оголосили про запуск нових послуг і тарифів, пише Politeka.net.

Але такі зміни торкнуться не всіх абонентів.

«Київстар запускає нові послуги й тарифи для постачальників послуг зв'язку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається що «Київстар» запустить фіксовані послуги для бізнес-клієнтів, які є постачальниками електронних комунікаційних послуг, і оновить тарифи на послуги передачі даних та IP-транзиту на початку квітня.

Додамо, раніше у «Київстар»» повідомили про підвищенн тарифів передплати та контракту.

Для деяких тарифів передплати підвищення відбулося вже з 9 квітня. Для інших нововведення ще попереду - для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів вони відбудуться з 1 травня.

Підвищення тарифів викликало велике незадоволення серед абонентів «Київстар».

Особливо серед тих, хто не користується всіма можливостями тарифних пакетів, але змушені сплачувати все.

«Київстар довго утримувався від цього кроку. Проте нині компанія не може не реагувати на економічну ситуацію в країні, тому й вимушена справедливо переглянути умови низки тарифних планів», - кажуть у «Київстар», реагуючи на скарги.

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