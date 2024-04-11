Компания «Киевстар» обратилась к абонентам с новой информацией об обновлении тарифов и услуг.

В телекоммуникационной компании "Киевстар" объявили о запуске новых услуг и тарифов, пишет Politeka.net.

Но такие изменения коснутся не всех абонентов.

"Киевстар запускает новые услуги и тарифы для поставщиков услуг связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Киевстар» запустит фиксированные услуги для бизнес-клиентов, являющихся поставщиками электронных коммуникационных услуг, и обновит тарифы на услуги передачи данных и IP-транзита в начале апреля.

Добавим, ранее в «Киевстар» сообщили о повышении тарифов предоплаты и контракта.

Для некоторых тарифов предоплаты повышение произошло уже с 9 апреля. Для других нововведения еще впереди – для контрактных тарифов и бизнес-клиентов они состоятся с 1 мая.

Повышение тарифов вызвало огромное недовольство среди абонентов «Киевстар».

Особенно среди тех, кто не пользуется всеми возможностями тарифных пакетов, но вынужден оплачивать все.

«Киевстар долго удерживался от этого шага. Однако сейчас компания не может не реагировать на экономическую ситуацию в стране, потому и вынуждена справедливо пересмотреть условия ряда тарифных планов», - говорят в «Киевстаре», реагируя на жалобы.

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"Киевстар" готовит абонентам тотальные изменения.