Раніше це могло здатися мрією, але так, ви можете зарядити телефон від іншого смартфона, більшість з нас знайомі з використанням блоків живлення, щоб задовольнити потреби в аварійному живленні наших телефонів Android.

За допомогою цього методу тепер ви можете перенести заряд з вашого друга на свій власний.

Ось і чарівний трюк, чи справді це чаклунство? Давай з'ясуємо. Зверніть увагу, що для того, щоб цей метод працював, потрібна наявність певних попередніх умов.

Зарядіть телефон Android за допомогою іншого телефону, ось дії щодо заряджання телефону за допомогою іншого смартфона:

Підключіть кабель OTG до зарядженого телефону (може бути телефон вашого друга).

Підключіть кабель USB до порту OTG.

Тепер підключіть зарядний пристрій USB до телефону для заряджання.

Телефон почне заряджатися відразу після підключення USB-зарядного пристрою.

Пам'ятайте, що телефон, від якого живиться, повинен бути увімкнений. Тепер ви можете відзначити своїх друзів, телефони яких підтримують OTG.

Ніколи не вичерпайте заряду, коли наступного разу підете на вечірку з друзями. Скористайтеся перевагами як справжній технологічний мудрець, яким ви є.

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