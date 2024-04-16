Раньше это могло показаться мечтой, но да, вы можете зарядить телефон от другого смартфона, большинство из нас знакомы с использованием блоков питания для удовлетворения потребностей в аварийном питании наших телефонов Android.
С помощью этого метода теперь вы можете перенести заряд с телефона вашего друга на свой собственный.
Вот и волшебный трюк, действительно ли это волшебство? Давай выясним.
Обратите внимание, что для того, чтобы этот метод работал, необходимо наличие определенных предварительных условий.
Зарядите телефон Android с помощью другого телефона, вот действия по зарядке телефона с помощью другого смартфона:
- Подключите кабель OTG к заряженному телефону (это может быть телефон вашего друга).
- Подключите USB-кабель к порту OTG.
- Теперь подключите зарядное устройство USB к телефону для зарядки.
Телефон начнет заряжаться сразу после подключения USB-зарядного устройства.
Помните, что телефон, от которого подается питание, должен быть включен. Теперь вы можете отметить своих друзей, чьи телефоны поддерживают OTG.
Никогда не исчерпайте заряд, когда в следующий раз пойдете на вечеринку с друзьями. Воспользуйтесь преимуществами, как настоящий технологический мудрец, которым вы являетесь.
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