Привычка ставить смартфон на зарядку на всю ночь присуща многим, но на самом деле она вредная.

Для того чтобы смартфон работал как можно дольше, необходимо знать и как правильно им пользоваться, и как правильно заряжать.

Так, специалисты не рекомендуют оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Таким образом, смартфон в течение длительного времени постоянно подпитывается до 100%, из-за чего аккумулятор начинает перегреваться.

Лучший вариант для сохранения аккумулатора любого смартфона – подзарядить его вечером, а на ночь включить энергосберегающий режим.

Почему нельзя оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.

Впрочем, производители современных смартфонов устанавливают на гаджеты защиту от перезарядки. Именно поэтому утром, если взять в руки смартфон, стоявший на зарядке всю ночь, он может быть холодным. Происходит это благодаря контроллеру, из-за которого смартфон перестает получать заряд.

Однако следует иметь в виду, что не во всех моделях смартфонов есть такая функция.

Заряжать телефон на ночь также неэффективно с точки зрения энергосбережения. Зачастую устройство полностью заряжается гораздо быстрее, чем за ночь, и не нужно держать его на зарядке - это неэффективно с точки зрения энергопотребления.

Почему нельзя оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.

Кроме того, следует знать, что уровень заряда в смартфонах следует поддерживать в пределах 15-90%.

Еще один важный совет специалистов – не оставляйте смартфон на зарядке рядом с кроватью. В таком случае есть риск повреждения кабеля, поражения электрическим током и даже возгорания.

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