У Києві зафіксували рекордну температуру, останній раз яка була понад 50 років тому.

Цієї весни столиця продовжує побивати температурні рекорди, і на 9 квітня було зафіксовано ще два рекордних показника.

Згідно з повідомленням Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 1,5°С перевищує попередній рекорд, зафіксований 52 роки тому.

Також середньодобова температура стала найвищою за всю історію спостережень у цей день, досягнувши 19,0°С, що перевищує попередній рекорд 1972 року на 1,9°С.

За словами метеорологів, ці показники відповідають середнім значенням для 7 червня за багаторічними даними.

Нагадаємо, що з кінця березня і до початку травня Київ побивав температурні рекорди протягом чотирьох днів поспіль.

Раніше Politeka також писала про те, що в українських магазинах швидко зростають ціни на дуже популярний фрукт. Різке здорожчання пояснюють тим, що на ринку залишилась обмежена пропозиція якісних фруктів, а також змінилися стратегія садівників. Фрукт, який зараз б'є рекорди - це яблуко. Середньоринкова ціна на нього на 25-30% вища, ніж у попередній 2023 рік. Прогнозується, що у другому кварталі цього року ціни на яблука будуть також рости. Детальніше про це можна дізнатися у статті за посиланням.

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